Ve stínu hvězd. Stříbrný český talent mít na NHL nebude, tuší trenér

Tuhle zprávu neuvidí český talent rád. Stříbrný medailista z posledního hokejového mistrovství světa dvacítek Robin Sapoušek se sice zkouší prosadit v kanadské juniorce, podle Martina Pešouta, který talentovaného hráče zná z Karlových Varů, to ale v budoucnu v jeho případě s NHL neklapne. „Myslím, že z něj bude výborný extraligový hráč, ale pro NHL to není, protože je malinko, jak my říkáme, větropalch," tvrdí trenér v pořadu Příklep na Sport.cz.

Karlovarský talent ve stínu Kulicha. Skvělý hráč pro extraligu. Diskuse z pořadu PříklepVideo : Sport.cz

Co si má fanoušek představit, když je řeč o hokejovém větroplachovi? „Má lehký bruslení, dobře se pohybuje, ale není tak zarputilej. A taky je často nemocný nebo zraněný," vysvětlí bez okolků host pořadu Příklep. Propadat depresím ale Sapoušek určitě nemusí, zase tak černě to s jeho budoucností Pešout nevidí. „Na českou extraligu by s jeho bruslením, chytrostí a houževnatostí určitě měl," přesvědčuje expert, který se řadí ke starší generaci trenérů. U reprezentačních či extraligových výběrů se pohybuje od roku 1996.