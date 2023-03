PŘÍKLEP: Rýpanec do Jágra: Za to, jak Kladno dělá mládež, si zaslouží jít do baráže

Možná už v pátek bude k vidění v Tipsport extralize klíčový souboj ohledně postavení u dna tabulky. Motor České Budějovice, který hrál naposledy o medaile, bojuje o to, aby se vyhnul baráži a boji o holý extraligový život. „Motoru odešla osa týmu s hráči střední generace. Nechali si ji utéct, když pak měli smůlu na zranění, tak se to v sezoně projevilo," nachází příčinu trápení jihočeského klubu Pešout.

Kladno má v tomhle směru podle expertů výhodu, protože se ve spodních patrech tabulky pohybuje dlouhodobě. Přesto si Pešout přeje, aby barážové bitvy o účast v extralize potkaly Rytíře. A to kvůli práci s mládeží. „Vyrostl jsem tam já i Jarda Jágr. Trenéři, co se tam o to starali, dělali pro mládež to nejlepší, dělali pro mladé první poslední. Kladno mělo dva extraligové dorosty, dva týmy extraligových juniorů, klub dělal obrovské nábory. Ale teď je to ostuda," nešetří kritikou Pešout.

Naganu předcházely obavy o Jágrovy výkony. Příspěvek z pořadu PříklepVideo : Sport.cz

Moderátor pořadu Honza Homolka, šéfkomentátor O2 TV, přišel s logickým dotazem, který se musel dotknout hrajícího majitele Rytířů a české hokejové legendy Jaromíra Jágra. Homolku zajímalo, zda s tou situací může „božská osmašedesátka" něco dělat. „Mládež se Kladnu sesypala, není to o jednom ročníku směrem dolů. To je juniorka, dorost, tam se ničí hokejová bašta, kterou Kladno vždycky bylo," přidává se s kritikou Martin Kézr, šéfredaktor sportovní redakce Práva a Sport.cz.

Experti se shodují, že v současnosti mladí hráči z Kladna spíše odcházejí. „Kladenský hokej je v pasti a zakleté smyčce. Peníze Jaromíra Jágra hokej na Kladně zachránily, nebýt jich, už by se tam hokej asi nehrál, to nikdo nezpochybňuje. Ale musí to mít pokračování. Vidíme, co se může stát, když se neinvestuje do mladých, nepracuje se s nimi, nedává se jim příležitost," tvrdí novinář.

„Jarda Jágr klub zachránil, měl by mít první zájem, aby to hrálo a všichni chtěli chodit na hokej. Já jsem to ve Varech stavěl na modelu, který jsem znal z Kladna, kde jsem vyrostl. Pamatuji si, jak přišel Drahoš Kadlec z Příbrami. Dneska se zeptáte rodičů a nikdo neřekne, že půjde na Kladno, kluci spíš utíkají. To, kdyby mi někdo řekl před 20 lety, tak bych mu nevěřil," vypráví Pešout.

Věčně tupé brusle Jaromíra Jágra. Z NHL byl zvyklý na jiný servis, než dostával v reprezentaciVideo : Sport.cz

Zkušený žurnalista Kézr by si přál, aby páteční duel mezi týmy ze dna tabulky ještě nerozhodl o tom, kdo skončí poslední a spadne do baráže. „Jako nestranný bych si přál, aby bylo v neděli o co hrát. Fanoušci Motoru prominou, ale jediný výsledek, který by mě nepotěšil, by byly tři body pro Motor. To by definitivně zachránilo Budějovice. Každý jiný výsledek to nechává otevřené," shrnuje fakta šéfredaktor sportovní redakce Práva. Skoro nejlepší by se mu zdálo, kdyby Kladno vyhrálo za dva body a oba celky by bodově srovnaly krok. Motor by měl na 99 procent ale lepší bilanci ze vzájemných zápasů.

Ať už ale na poslední příčce extraligy skončí Kladno nebo České Budějovice, o účast v dalším ročníku nejvyšší hokejové soutěže by se neměly bát. „Ze spodu jim nic nehrozí. První je Třebíč a ta má poskládané mužstvo z kluků, co hráli v Olomouci či Kometě. Ta kvalita tam teď být nemůže," je přesvědčený Pešout, byť připouští, že barážové bitvy o všechno jsou často i o psychice.

Vyhrají hokejové Pardubice mistrovský titul? Příspěvek z pořadu PříklepVideo : Sport.cz