Velké jméno pro mistra. Oceláře posílí slovenský útočník Hudáček

"O Liborových herních kvalitách jsme dlouhodobě přesvědčeni. Má za sebou sportovně složitý rok, ale o to větší motivaci bude mít dokázat, že pořád patří mezi špičkové útočníky," uvedl v tiskové zprávě sportovní ředitel Třince Jan Peterek.

Třinec už měl zájem o Hudáčka před dvěma roky, ale držitel extraligového stříbra s Libercem z roku 2019 zamířil do Nižněkamsku. Na konci sezony 2018/19 působil i v Lausanne. Odchovanec Spišské Nové Vsi hrál také ve Slovanu Bratislava ve slovenské extralize i KHL, Banské Bystrici a ve Švédsku v Örebru a Färjestadu.

V sezoně 2020/21 byl s 38 body (17+21) nejproduktivnějším hráčem Nižněkamsku, ale v dalším ročníku po návratu z Lausanne měl na kontě z 11 duelů jen tři asistence. V polovině října se stěhoval do Lugana, kde za 10 utkání nastřílel osm branek. Potom odešel do Minsku, kde za šest zápasů včetně play off nasbíral čtyři body (2+2). Na olympiádě ve třech duelech dal tři góly a na jeden přihrál.