Videomomenty z utkání Litvínov - České Budějovice

Podrobné online zpravodajství z tohoto utkání najdete zde.
Hokejová Tipsport extraliga pokračuje zápasy devátého kola. Od 17.30 h na sebe narazí o holou existenci bojující klub a největší překvapení dosavadního průběhu soutěže. Dvanáctý Litvínov přivítá na svém ledě druhé České Budějovice. Sport.cz vám nabízí v této online reportáži nejdůležitější údaje a ve videoukázkách i všechny góly a nejzajímavější momenty zápasu. Pustit si můžete také živý audiokomentář Českého rozhlasu.
