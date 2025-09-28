Hlavní obsah

Videomomenty z utkání Litvínov - České Budějovice

Litvínov - České Budějovice
Jan Škvor, Zdeněk Zamastil
0:42
0:42

Chcete-li článek poslouchat, přihlaste se

Hokejová Tipsport extraliga pokračuje zápasy devátého kola. Od 17.30 h na sebe narazí o holou existenci bojující klub a největší překvapení dosavadního průběhu soutěže. Dvanáctý Litvínov přivítá na svém ledě druhé České Budějovice. Sport.cz vám nabízí v této online reportáži nejdůležitější údaje a ve videoukázkách i všechny góly a nejzajímavější momenty zápasu. Pustit si můžete také živý audiokomentář Českého rozhlasu.

Přihlaste se a sledujte exkluzivní videa z Tipsport extraligy
Přihlásit se

SESTŘIH: Banes Motor Č. Budějovice vs. HC Kometa Brno 8:0Video: Tipsport Extraliga / BPA

Související témata:
Tipsport Extraliga
HC Verva Litvínov
HC Motor České Budějovice
Hokej
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nejnovější články

NačítámNačíst další články