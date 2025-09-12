Hlavní obsah

Videomomenty z utkání Olomouc – Plzeň

Olomouc - Plzeň
Zuzana Kézrová, Michal Sobotka

Olomouc se sice loni zachránila v baráži, letošní sezonu hokejové extraligy ale vůbec nezačala dobře, schytala debakl 2:8 od Třince. O první výhru bude usilovat na domácím ledě proti Plzni. Duel začne v 18:00. Sport.cz vám nabízí v této online reportáži nejdůležitější údaje a ve video ukázkách i všechny góly a nejzajímavější momenty zápasu. K dispozici je také živý audiokomentář od Českého rozhlasu.

