Už jistý držitel Prezidentského poháru pro vítěze dlouhodobé části nikoho nešetřil a do Ostravy přijel v obvyklém složení, ale první část jako by se zahříval na provozní teplotu. Domácí měli více ze hry, několik střeleckých příležitostí, ale Illéš ani Pedan gólmana Kiviaha nepřekonali. Lídr soutěže za úvodní dvacetiminutovku vyslal dokonce jedinou střelu mezi tyče.

O to lépe však vstoupil do druhé třetiny. Při signalizovaném vyloučení vypálil Nedomlel do tyčky, ale odražený puk poslal do sítě v čase 20:25 Smoleňák. Domácí byli vzápětí blízko vyrovnání, Bondrův nájezd však zneškodnil Kiviaho. Prosadil se až ve 28. minutě Stehlík, který skóroval dělovkou od modré čáry.