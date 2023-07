Vítkovice vyjely na led i s Lakatošem. Je tady a zůstává kapitánem. Jinou informaci nemám, řekl trenér Holaň

Na ledě byl i Dominik Lakatoš, o němž po konci minulé sezony prosakovaly zprávy, že chce využít klauzuli ve smlouvě a zamířit do KHL. „Nedisponuji žádnou novou informací. Jsem rád, že je teď tady a bude za nás bojovat. Zůstal kapitánem, pomáhat mu budou Mueller a služebně nejstarší Dejko (Rastislav Dej). Je to nějaký projev naší důvěry v ně a věřím, že to tak vnímají taky a mužstvo potáhnou," uvedl trenér Vítkovic Miloš Holaň.

Chyběl tak jen americký útočník Peter Mueller, jenž doléčuje zranění. „Kromě něj jsme se sešli všichni. Od prvního tréninku jsou s námi i všichni cizinci, což byla naše podmínka. Máme v týmu nové hráče a čím dříve je dáme dokupy, tím to bude lepší. Kolektiv by měl od začátku fungovat pohromadě, jsem rád, že to hráči přijali," uvedl trenér Vítkovic.

Hráčům hodlá naložit hned od startu. „Není moc času. Od třetího týdne přípravy na ledě už začínáme hrát zápasy. Pak jedeme na trip do Švýcarska, proto se v úvodu chceme hodně kondici. Střídáme nyní led s posilovnou, je to ta těžká fáze, protože potom už nebude tolik prostoru. Těch zápasů je dost, včetně Ligy mistrů," řekl trenér loňského neúspěšného extraligového semifinalisty.

Na minulou sezonu a vypadnutí s Hradcem Králové (3:4 na zápasy) už Holaň nemyslí. „Nechci se tím už moc zabývat. Začínáme od nuly a je před námi výzva zase se někam vyšplhat. Bude to zase hodně těžké a bez každodenního drilu to nepůjde. Přeju si, aby se nám podařilo sestavit dobré dvojice trojice a najít tu ideální chemii mezi hráči. Máme jiné mužstvo, možná to budeme muset postavit na něčem jiném, ale to se uvidí až po prvních zápasech přípravy. Já si jen přeji, aby všichni byli zdraví, aby nikdo nevypadl, i když to se málokdy stane," řekl Holaň.

Po vydařené sezoně odešli do zámoří reprezentační brankář Aleš Stezka a slovenský obránce účastník posledního mistrovství světa Patrik Koch. Kromě nich skončil i švédský útočník Tobias Lindberg, veterán Lukáš Krenželok, Richard Jarůšek a Jan Bernovský.