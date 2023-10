Vítkovickou defenzivu má zpevnit bek se zkušenostmi z NHL

„Přivádíme do týmu zkušeného a kvalitního obránce, protože nám to zatím v defenzivě moc nejde. Jsme přesvědčení, že hráč formátu Yohanna nám pomůže zlepšit obrannou hru, díky čemuž se zvedne hra týmu celkově,“ zdůvodňuje angažování zkušeného hokejisty sportovní ředitel Vítkovic Roman Šimíček.

Auvitu přichází do Vítkovic na působení minimálně do konce této sezony a s možností uplatnění opce pro ročník následující. Do Ostravy dorazil ve středu, ve čtvrtek se připojí k týmu k prvnímu společnému tréninku.