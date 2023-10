Přestupová bomba v extralize. Kladno získalo zvučnou posilu

Smoleňák ve středu dopoledne už absolvoval společný trénink s týmem Rytířů a poprvé by za ně mohl nastoupit už v pátek. A byla by to to pikantní obnovená premiéra v kladenském dresu, neboť na led aktuálně posledního týmu extraligové tabulky zavítá právě Hradec Králové!