Vítkovický Gewiese je v pořádku. Fanoušky pozdravil z nemocnice

„Nemám informace. Odjel do nemocnice, viděli jsme jeho fotku na kostce, budeme vědět víc," říkal těsně po utkání trenér Vítkovic Miloš Holaň. „Gewi měl obrovskou fazonu, celé play off sbíral body a v utkání nám chyběl. Museli jsme na to reagovat, ale nedopadlo to," dodal Holaň.