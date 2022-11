Vlach pyká za surový zákrok na Zaťoviče, nezahraje si pět zápasů. Kometa platí za fanoušky

Vlach v páté minutě úterního sedmnáctého kola, který Liberec na ledě Komety vyhrál jednoznačně 5:0, zasáhl Zaťoviče loktem do oblasti hlavy a krku, za což od rozhodčích Mrkvy s Ondráčkem vyfasoval trest ve hře.

Není to však jediný postih, s dodatečným po dvou dnech přispěchal šéf disciplinárky. „Z boku ve zranitelné pozici atakoval Zaťoviče, když ho pravým loktem zasáhl primárně do oblasti hlavy a krku a nikterak se nesoustředil na možnost ztížení rozehrávky, ale od počátku najetí na zákrok zřetelně postupoval se záměrem a úmyslem zasáhnout s plnou intenzitou Zaťoviče," uvedl Ujčík s tím, Vlach měl výhradní odpovědnost za to, aby se svým zákrokem nedopustil bezohledného ohrožení zdraví protihráče a nezasáhl oblast jeho hlavy, což však v daném případě neučinil.