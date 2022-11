Ujčík: Takovou reakci bych od Dědka nečekal. Nejsem mimo, jak tvrdí, svědomí mám čisté

Co na vyjádření Petra Dědka říkáte?

Respektuju a ctím právo každého na svůj názor. Takovou reakci bych ale od něj nečekal. Vždycky je dobré si nějakou chvíli nechat myšlenky projít hlavou a teprve pak s nimi vyjít na veřejnost. Ze slov pana Dědka jsem nadšený nebyl, na druhou stranu se dokážu vžít do jeho situace. A je mi jasný, že se mu moje rozhodnutí nelíbilo. Konal jsem ale podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a na základě debat s poradním panelem (tvoří ho Jan Alinč a Vladimír Pešina - pozn. aut.) jsme došli ke zveřejněným závěrům.

Tak si je pojďme popořadě rozebrat. Proč jste olomouckému Rostislavu Oleszovi, který zasáhl u mantinelu klečícího Tomáše Urbana do oblasti hlavy a krku, udělili stopku jen na jeden zápas?

Za mě tam nebyla žádná velká rychlost nebo intenzita. Bylo nešťastné, že to Olesz nevyhodnotil tak, že už by tělo k mantinelu posílat neměl. Hráč Pardubic zůstal ležet, další záběry ale ukázaly, že na střídačce už je úplně v pohodě a v dalším střídání šel na led. Ta razance nebyla nikterak velká.

Takže kdyby Urban utrpěl klidně menší zranění, dostal by Olesz delší distanc?

Přihlédli jsme i k tomu, že Olesz si po trestu na pět minut a do konce utkání v daném duelu odseděl přes půlku zápasu. Rozhodovali jsme se mezi jedním a dvěma zápasy, nakonec jsme se přiklonili k první variantě.

Dědkovi vadila i výše trestu pro bratry Musilovy, kteří chtěli pomstít Klimkův faul na Davida Musila. Ten dostal flastr na dva zápasy, brácha Adam na čtyři, stejně jako Klimek.

Vezmu to chronologicky. Všechno odstartoval Klimek, jehož zákrok na Davida Musila za rozhodnutého stavu a necelou půl minutu před koncem považuju za zbytečný a hodně nebezpečný. Klimek přijel z boku ze slepého úhlu, sice to bylo rameno na rameno, ale David ho vůbec neviděl a nemohl být na souboj připravený. Navíc to bylo v nebezpečné vzdálenosti od mantinelu. Naštěstí i kvůli plexisklům nedošlo k ničemu vážnějšímu, a proto jsme se rozhodli Klimka potrestat čtyřmi zápasy. Za nás naplnil všechny parametry pro nižší sazbu 1-4 zápasy. Můžeme být rádi, že se Davidovi nic nestalo.

A následně přišly odvetné reakce hráčů Dynama...

Okamžitě do Klimka zajel Hrádek, a pak i David Musil, který ho hned začal taky řezat. Až do tohoto momentu to ještě bylo nějak pochopitelné, protože Klimek to vyvolal svým zákrokem. David si to nechtěl nechat líbit a vystartoval po něm. Měl rukavice a začal do něj mydlit. Dalo se to pochopit.

Co už bylo za hranou?

Když chtěli rozhodčí situaci uklidnit, přilítl do toho Adam Musil. Ať se na mě nikdo nezlobí, ale aby tři lidi mlátili jednoho, je za mě úplně mimo realitu. Ano, Klimek si zasloužil být potrestaný, ale v mezích férovosti a hokejovosti. Jestliže měl Adam pocit, že to, co se stalo bráchovi, férové nebylo, tak následná reakce byla ještě neférovější. Přesto bych Davida netrestal, kdyby si nechal rukavice. Jenže pak nám přišel záběr z Olomouce.

Co vám ukázal?

Je na něm jasně vidět, že v momentě, kdy Adam Musil mlátí bez rukavic Klimka jak smyslů zbavený, podél mantinelu přijede brácha David, kterého se marně snaží zastavit hráč Olomouce. A David pěstí bez rukavice trefuje Klimka do lícní kosti, kterou mu zlomí. Musí podstoupit operaci a bude třeba dva měsíce mimo.

Podle Petra Dědka jste jeho Pardubice záměrně poškodil a svým verdiktem znehodnotil celou extraligu...

Mrzí mě to. V minulosti jsem už trestal některé hráče Pardubic, vždy ale na základě jasně daných věcí - jestli už v minulosti byli víckrát trestaní, jestli se dopouštěli stejných přestupků...

Třeba v únoru 2021 jste pardubickému Andreji Kosticynovi udělil trest na sedm zápasů za faul na olomouckého Rutara a po pár dnech jste mu ho zkrátil na tři duely.

Když jsme totiž podle jiného záběru zjistili, že nedošlo k přímému zásahu hlavy ani krku protihráče a ten se zranil svou holí, sami jsme požádali Pardubice, ať se odvolají. Chci tím říct, že rozhodně nemám v úmyslu poškozovat Pardubice. Jestli si to někdo myslí, nejsem mu to schopen vyvrátit. Svědomí mám ale čisté a snažím se trestat podle toho, co vidím na ledě. Netvrdím, že jsem neomylný, že mám ve všem pravdu. Lidi, kteří jsou v daném případu zaujatí, nemůžou mít odstup.

Ujčík je ostuda @telhcz. Za dva zákeřné úmyslné fauly dal stopku dohromady 5 zápasů, oběti @HCPCE a jeho ochránci celkem 6 zápasů. Záměrně poškodil jak nás, tak tím znehodnocuje celou soutěž. — Petr Dědek (@PetrDedekDDreal) November 6, 2022

Což víte i za své pozice hlavního trenéra prvoligové Jihlavy, že?

Přesně tak. Když jsme posílali podnět na disciplinárku Chance ligy a pak přišlo rozhodnutí, taky jsem z něj nebyl nadšený. Ale respektoval jsem to. Jako šéf disciplinárky se svým poradním panelem chceme mít nějakou kontinuitu, abych své výroky byli schopni zdůvodnit a nemuseli se za ně stydět. Kdybych byl tak úplně mimo, jak tvrdí pan Dědek, asi by v létě na valné hromadě APK LH nehlasovalo dvanáct ze čtrnácti klubů pro to, abych ve funkci předsedy disciplinárky zůstal.

Můžete vyvrátit, že Pardubice se o stopce pro bratry Musilovy dozvěděly až v neděli dopoledne, tedy v den zápasu se Spartou, na který se do té doby oba hráči chystali?

Můžu to vyvrátit. Někdy se stane, že vydat oficiální zprávu chvíli trvá, aby byla po všech stránkách v pořádku. Podle pravidel na to máme čas do 12 hodin zápasového dne. Ale v sobotu mi přišla esemeska od Ríši Krále (asistenta trenéra Dynama - pozn. aut.), co David Musil. Tak jsem mu odepsal, ať s ním pro utkání na Spartě nepočítají, že rozhodnutí vydáme.

Vedení APK by mělo změnit režim oznamování trestů. Kluby je dostávají v den zápasu. Pro příklad: z čtvrtečního utkání jsme ho dostali až dnes. Ovlivňuje to přípravu, skládání sestavy se mění pár hodin před zápasem. Je to nesmysl pro kluby trenéry, hráče @telhcz @czehockey. — Petr Dědek (@PetrDedekDDreal) November 6, 2022

Adam Musil Richarda Krále nezajímal?

Na něj se ani neptali. Asi jim bylo jasné, že bez trestu nevyvázne. Olomouc taky sondovala situaci, a i jí jsem řekl, ať nepočítají s Oleszem.

Ozval se vám Petr Dědek, aby vám své výtky sdělil napřímo, nebo zůstalo jen u příspěvků na Twitteru?

Nekontaktoval mě. Hrozně se mi líbilo, že se ozval Franta Musil (otec Adama a Davida - pozn. aut.). Říkal, že teď nemluví z pohledu otce, ale že zákeřné hráče, jako je Klimek, je potřeba ztrestat hned. Odpověděl jsem mu, že nemám problém, když si to s dotyčným někdo vyřídí na ledě. Mám ale problém, když jednoho hráče mlátí tři lidi naráz. Chápu Adama Musila, že se jednalo o jeho bráchu. Přece ale musím mít nějaké sebeovládání. A jestliže ho nemám, musím počítat s trestem. Ať už v civilním životě, nebo ve sportu. Když něco podělám, musím si nést následky. Adam Musil byl ve dvou sezonách třikrát trestaný, teď Klimka mlátí i přes zasahující rozhodčí, čímž je ohrožuje. Když se tohle všechno sečte, jsou z toho čtyři zápasy.

Foto: ČTK / Paprskář Pavel, Profimedia.cz Viktor Ujčík.Foto : ČTK / Paprskář Pavel, Profimedia.cz

Jste svolný si s šéfem Pardubice sednout nebo zavolat, a vše si vyříkat?

Nemám s tím problém, rád se s ním potkám. Vysvětím mu svůj postoj. Jestli ho pochopí, budu rád. Když ne, budu to respektovat. Pardubice můžou proti rozhodnutí podat odpor, revizní komise může tresty zmírnit.

Cítím, že schůzku s Dědkem sám iniciovat nebudete, že?