Vondrka se v roli kapitána Motoru blýskl třemi body, na hattrick moc nemyslel

Vondrka si nejprve ve 46. minutě připsal druhou asistenci u vyrovnávací trefy na 1:1 a další dva góly dal sám. Po přečíslení zaznamenal v polovině 57. minuty vítěznou branku. "Samozřejmě že to dodá na sebevědomí, ale myslím, že důležitější je výhra. Já tady nejsem od toho, abych sbíral body. I když je to samozřejmě příjemné takhle pomoci mančaftu. Ale není to úplně můj primární úkol. Jsem tu od toho, abychom vyhrávali. To se dnes povedlo a z toho mám hroznou radost," řekl novinářům Vondrka.

Zkušený útočník podruhé v sezoně zaznamenal tři body, v září v 6. kole zaznamenal hattrick proti Plzni. "Bodově to bylo jeden z mých nejvydařenějších zápasů sezony, ale myslím, že herně jsem odehrál i lepší utkání. Ale jsem rád, jsem spokojený," konstatoval Vondrka, který se v létě vrátil na jih Čech.

Foto: Václav Pancer, ČTK Zleva Josef Koláček z Českých Budějovic a brankář Vítkovic Aleš Stezka.Foto : Václav Pancer, ČTK

Od gólu na 3:2 měl tři a půl minuty na to, aby se pokusil o sedmý hattrick v bohaté extraligové kariéře. "Moc jsem na to nemyslel. Když soupeř hraje v závěru power play, máte hlavní úkol to ubránit. Samozřejmě když by to vypadlo, můžete jet a nějaká vidina tam je. Ale já byl rád, že když jsme vyhodili a podíval jsem se na hodiny, bylo pět sekund do konce," uvedl Vondrka.

Bývalý hráč Slavie Praha či Chomutova dnes v roli kapitána Motoru zastoupil zraněného Gulaše, jeho role ale nebyla o tolik jiná. Jihočechům scházel i další velezkušený útočník Jiří Novotný. "Jsem přesvědčen, že úlohu to nezměnilo. Já jsem s kapitánským céčkem hrál i jinde než tady. Měl jsem to na prsou dost dlouho na to, aby mě to nějak mohlo ovlivnit. Role v týmu se nezměnila," mínil Vondrka.

Vydřené výhry nad Vítkovicemi si hodně cenil. "Moc gólů v jejich zápasech nepadá. Hrají urputně, jsou silní, velicí, mají dobré obránce. Hrají dobře dozadu, je těžké jim dát gól. Ze začátku se mi to zdálo takové utahané, my jsme se nemohli trefit. Ale pak se to otočilo na naši stranu a myslím, že jsme zaslouženě vyhráli," prohlásil Vondrka.

Jihočeši popáté za sebou zvítězili a v posledních čtyřech duelech ve třetí třetině dohnali manko. "To je hrozně důležité, z toho mám taky velkou radost. Máme nějaké zraněné, semklo se to. Nechci to zakřiknout, ale myslím, že je tady parta výborných kluků a ten charakter se ukazuje na ledě," řekl Vondrka.

Motor si v přímém souboji se Slezany upevnil páté místo v tabulce. "Když se podíváte na tabulku, je to tak vyrovnané, že není čas na odpočinek, když to řeknu obrazně. Každý zápas se hraje o dost. Týmy okolo vás jsou tam nasáčkované, párkrát se prohraje a můžete být o pár míst dole. Furt se hraje o hodně, to je příjemné, to mám rád," uvedl Vondrka.

Jihočeši navzdory skromnějším předsezonním očekáváním dokonce mohou zaútočit na přímý postup do čtvrtfinále play off a čtvrtou příčku, na kterou ztrácejí pět bodů. Mají ale o zápas méně než Plzeň.