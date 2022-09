Všichni si musíme sáhnout do svědomí, není obránce Komety Ščotka spokojený se vstupem do sezony

Z pěti odehraných kol máte jen pět bodů. To je málo, že?

Jasně. Rozhodně neprožíváme povedený start do sezony. Štvou mě hlavně domácí porážky s Kladnem, a naposledy v úterý s Třincem. Před našimi fandy potřebujeme vyhrávat. Musíme si všichni sáhnout do svědomí.

Platí to i pro vás osobně?

Pochopitelně. Ani já nejsem se svými výkony příliš spokojený. Musím se zamyslet, proč to zatím není ono.

Jaký vidíte recept na zlepšení?

Chce to začít od jednoduchých věcí. Asi tak, jak to u nás předvedl Třinec, jemuž taky nevyšel začátek extraligy podle představ. Musíme začít pořádně hrabat a co nejdřív se tříbodovou výhrou odrazit od pomyslného dna. Nejlíp hned v pátek v zápase s Hradcem Králové.

Marko Daňo (vlevo) z Třince a Jan Ščotka z Brna.

Cítíte už nějakou frustraci z toho, že jste na šťastné vítězství v Liberci nedokázali navázat doma s Oceláři, kteří do té doby čekali na premiérový triumf?

To zase ne. Je to sport, a každý z nás ví, co musí zlepšit. Musíme si společně vyříkat, proč nám to zatím tolik nejde. Pevně věřím, že brzy začneme zase vyhrávat. Na spodku extraligové tabulky nám to nesluší. Vždyť máme hodně kvalitní tým. Jsem přesvědčený, že se záhy začneme posouvat výš.

Jak moc vám chybějí zraněné opory Kundrátek se Strömbergem?