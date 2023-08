Vůbec nevím, proč Sparta čeká na titul už 17 let. A ani mě to nezajímá, říká její nový kouč Gross

Spartu jste v posledních letech jistě sledoval. Dokážete si vysvětlit, proč ji titul tak dlouho uniká?

Vůbec nevím a ani mě to nezajímá. Nebyl jsem tady, stejně jako tu nebylo hodně hráčů. Je těžké něco analyzovat, když u toho nejste. Neznáte kabinu, energii. Neznáte co fungovalo, co ne.

Je i proto pro vás důležité, že u mužstva coby váš asistent zůstává Miloslav Hořava, jenž tým vedl v uplynulé sezoně?

Těším se na to, bude to dobrá spolupráce. Už jsme si to spolu vyzkoušeli před šesti lety ve Wolfsburgu. Miloš je dobrý fachman a vždycky když přišel do Sparty, oživil ji a restartoval.

Foto: HC Sparta Praha / Jakub Pláteník Trenér Sparty Pavel Gross.

Jakým herním stylem by se měla Sparta prezentovat?

Když se na mužstvo podívám, máme dobré bruslaře. Z toho bude vycházet celý systém. Budeme brusliví, nebudeme čekat na chybu soupeře, naopak ho k nim budeme chtít donutit. Vzadu máme velké obránce, tak to musí být cítit. Hlavně ale musíme mít ve hře trpělivost. Sparta už v minulé sezoně pod Milošem a Hansem (tehdejším asistentem Wallsonem) hrála parádní hokej. U hodně těchto dobrých věcí zůstaneme a přidáme maličkosti.

Řekněte mi po více než 30 letech v Německu: Berete Prahu jako návrat domů, nebo si tu v ní naopak připadáte jako v cizině?

Dvaadvacet let jsem žil tady, třiatřicet let v cizině, je mi pětapadesát. Všechno to jsou krásná čísla (směje se). Jsem rodák z Ústí, ve Spartě jsem strávil nádherné tři roky. Pořád to tady znám, o prázdninách jsme se s rodinou do Česka vraceli. Není to žádná obrovská změna.

Nejvýraznějšími letními posilami jsou obránci Irving s Mozíkem a útočníci Chlapík s Kestnerem. Jste spokojen, jak je mužstvo poskládané?

Jsme spokojeni, pracovali jsme na tom celé léto. Říkali jsme si, že s mančaftem, který teď máme, bychom sezonu chtěli nejenom zahájit, ale bez obav i klidně skončit v tom posledním zápase.

Letní změny v hráčském kádru Sparty Příchody: Aaron Irving (o) Vojtěch Mozík (o) Filip Chlapík (ú) Jane Lajunen (ú) Josh Kestner (ú) Odchody: Martin Jandus (o) Stefan Warg (o) Adam Polášek (o) Dominik Simon (ú) Olavi Vauhkonen (ú) Gustaf Thorell (ú) David Kaše (ú) David Dvořáček (ú) Daniel Přibyl (ú) David Tomášek (ú) Ostap Safin (ú)

Už jste stačil všechny hráče poznat blíže?

Abych je opravdu poznal, na to budu potřebovat pár týdnů nebo měsíců.

Zdá se, že si zakládáte na tom, abyste své svěřence poznal co nejlépe po všech stránkách.

To je pro mě to nejdůležitější. Na ledě všechno vidíte; klidně i z videa; ale nejvíc chci poznat hráče po osobní stránce. Zajímá mě, jak kluci žijí, jaké mají koníčky, jak se má jejich rodina, co dělají jejich děti.

Foto: HC Sparta Praha / Jakub Pláteník Pavel Gross.

Jak takové seznamování probíhá?

Třeba dojde i na kafe po tréninku. Většinou jde o takový klasický small talk, kdy si sedneme, pokecáme. S každým hráčem už jsem měl docela velký mítink, takže už o nich a jejich zázemí něco vím.

Přestože trénujete už 23 let, jste připraven na tlak, který je na Spartu velký?