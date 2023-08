Už se k tomu nechci vracet, vzpomíná Mozík na předloňské (ne)jednání se Spartou. Domácí MS je lákadlem

Cestování po světě už měl dost, po osmi letech se hokejový obránce Vojtěch Mozík rozhodl pro návrat domů. Ne však do Plzně, s níž v roce 2013 vyhrál extraligový titul, ale do Sparty, která na zisk poháru čeká už šestnáct let.

Foto: HC Sparta Praha / Jakub Pláteník Vojtěch Mozík si po Mladé Boleslavi a Plzni vyzkouší třetí extraligové angažmá.

Článek „Už je to docela dlouhá doba, co jsem z Česka odešel. Extraliga se za tu dobu určitě změnila, přišla spousta kvalitních hráčů. Moc se na ni těším," prohlásil 30letý rodák z Prahy, který vybíral z více nabídek. Včetně těch zahraničních. „Když jsem všechno zvážil, vybral jsem si Spartu. Má ty největší cíle, což mě lákalo. Tým vypadá silný, víc ale ukáže až sezona," míní bývalý zadák Mladé Boleslavi a Plzně Mozík a přiznává, že velkou roli hrálo i zázemí, které má s rodinou v české metropoli. Foto: HC Sparta Praha / Jakub Pláteník Vojtěch Mozík už patří Spartě. Do extraligy měl přitom namířeno už před dvěma lety, kdy dokonce podepsal smlouvu s Kometou. Kvůli rodinným problémům ale své působení v Brně už po třech týdnech ukončil. Mozík chtěl být nablízku těhotné partnerce v Praze a podle svých tehdejších slov jednal se Spartou. Pražský klub to ale popíral. „Jestli jsme si to s vedením vysvětlili? Už bych se k tomu nechtěl vracet. Teď už je jiný rok a jiný začátek. Všechno je v pohodě," ubezpečuje po podpisu dvouleté smlouvy pravák, jenž má na svém kontě sedm zápasů v NHL za New Jersey a vyzkoušel si i angažmá v KHL a Švédsku, kde loni s Rögle vyhrál Ligu mistrů. Ve Spartě se těší na styl hry, kdy asistent trenéra Grosse Hořava mající na starost beky po nich vyžaduje aktivní obranu. „Hlavně ve Švédsku jsme takhle hodně hráli. Rychlý přístup, hodně se bruslilo, neměl bych s tím mít problém. Doufám, že to takhle bude fungovat," přeje si Mozík, jenž v uplynulé sezoně odehrál šest zápasů za národní tým. Foto: Vlastimil Vacek, Právo Vojtěch Mozík během tréninku hokejové reprezentace. Ve Spartě bude reprezentačnímu trenérovi Rulíkovi víc na očích s ohledem na příští MS konané v Praze. „Chci se teď soustředit na Spartu a odvádět v ní dobré výkony. Reprezentace by pak byla takovou nadstavbou. Domácí šampionát je ale samozřejmě velké lákadlo," připouští Mozík. „Navíc u mě platí ten paradox, že jsem byl na dvou olympiádách, ale MS jsem si zatím nezahrál. Vždy jsem se k němu třeba trošku upínal, ale pak to nevyšlo. Takže teď půjdu zápas od zápasu. A když pak mistrovství vyjde, bude to třešnička na dortu," zasní se. Tipsport extraliga Sparťanské zbrojení nekončí! Domluvila se s reprezentačním bekem a vítězem Ligy mistrů