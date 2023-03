Vulgární fanoušek nadával Flynnovi, ten už se pak neudržel: Choval se totiž jako idiot

„Ty simulante. Ku*vy vole," hulákal fanda Plzně na Flynna i poté, co se na něj hráč podíval. „Moc nečum, vole. Furt padáte, přitom máte 100 kilo, chlapi jako kráva. Jenom simulujete. Ty konkrétně taky," pokračoval, přičemž přidával další vulgarity.

Po několika desítkách sekund se už však 23letý útočník, který se narodil britskému otci a české matce v Burnley a měsíc poté se s maminkou přestěhoval do Česka, neudržel. „Ještě něco?" zeptal se pořvávajícího muže, aby pak do televizních kamer pokračoval. „No, tady to vidíte sami. Tečka," prohlásil Flynn.