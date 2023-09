Vytáhne Boleslav z gólové letargie zkušený Fin? Střelec zrovna nejsem, usmívá se Aaltonen

Co vás přimělo si poprvé v kariéře zahrát českou extraligu?

Všichni se mě na to ptají. Já jsem po sezoně neměl plány, ale Boleslav nabídku dobře načasovala. Oslovila mě hned po konci ročníku, a tak jsem měl dost času přemýšlet. Věděl jsem, že ještě chci v kariéře pokračovat, jen ne kde. Tolik nabídek už jsem neměl, přece jen už jsem dost starý. Lákalo mě zkusit si na stará kolena něco nového. Probíral jsem to s rodinou a tu Česko taky zaujalo. Tak jsem tady.

Ale asi jste nečekal, že ve 38 letech ještě zkusíte úplně novou soutěž a zemi, že?

No to vůbec. (směje se) Kdyby mi to někdo řekl před pár lety, tak bych tomu nevěřil.

Extraliga je plná zkušených hráčů. Věříte, že vám bude i díky tomu sedět?

Myslím, že jo, průměrný věk je tu o dost vyšší než u skandinávských soutěží. Extraliga bude hodně o šikovnosti a dovednosti, to mi vyhovuje. Ale Finové umí lépe dodržovat systém a plnit si týmové úkoly.

Právě trenér z Finska poslední dva roky vedl český národní tým. Jak jste viděl jeho štaci?

Kariho Jalonena znám velmi dobře, trénoval mě ve finské reprezentaci, domácí lize i ve Švýcarsku. Je hodně kvalitní a zkušený kouč. Máme dobrý vztah. A třeba bude příští trenér finského nároďáku. Tam už se ale asi nepotkáme.

Jste mistr světa z roku 2011, zahrál jste si ve všech top evropských soutěžích. Budete v Boleslavi lídr i mimo led?

Záleží na situaci. Když ucítím, že je něco potřeba říct, tak to řeknu. Většinou když se daří, tak si mě v šatně ani nikdo nevšimne, a když se nedaří, tak si umím vzít slovo. Z kluků v týmu ale zatím mám skvělý pocit. Většina umí výborně anglicky, už jsme se dobře poznali. Navíc tu mám finského parťáka (Mattiho Järvinena), to taky pomůže.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Hokejista Mladé Boleslavi Juhamatti Aaltonen během akce Media day Tipsportextraligy

Bruslaři loni měli nejhorší útok v celé extralize. Změní se to díky vám?

Nejsem zrovna rozený střelec, radši volím přihrávku. Ale taky umím dávat góly. Tým se dost obměnil. Musíme hlavně hrát jednoduše a tlačit se do brány. Ale když nebudeme dostávat moc gólů, nemusíme jich ani moc dávat. To je jednoduchá matika.

K týmu jste se připojil začátkem srpna. Jaké máte první dojmy z nového angažmá?

Zatím všechno dobré. Hala je celkem malá, ale snad bude chodit dost fanoušků a vytvoří bouřlivou atmosféru. Už se hlavně těším, až sezona začne. Letní příprava byla náročná a až moc dlouhá. Ale to je na mě vždycky. (usměje se)

Už přijela i vaše rodina?

Jo, manželka s tříletým synem dorazili v pátek. Je super, že tady můžeme být společně. Je to pro všechny nová výzva. Pro kluka to bude trochu složité, protože tu bude nastupovat do školky. Jsem z toho nervózní. Snad si tam najde kamarády a bude tam spokojený.

Jazyková bariéra je asi nejtěžší překážkou.

To jo. On umí jenom finsky. Ale jsou to děti, aby si hráli, nepotřebují znát stejnou řeč.

Budete se snažit naučit něco česky? Už jste asi slyšel, že to je pořádně zapeklitý jazyk…