Kladenský navrátilec Frolík si zatrénoval s hvězdami NHL. Florida? Asi se tam přestěhuju

Začátek není jednoduchý, hrál jsem zápas snad po pěti měsících. Ale ještě zbývají dva týdny do startu soutěže. Jsem zvyklý z Ameriky, že kempy před startem sezony jsou dost rychlé. A na sehrání to stačilo. Snad to bude stačit i teď a dobře naladíme na start sezony.

Výborně. Byl jsem teď tři týdny na Floridě, kde mám baráček. A mohl jsem si zatrénovat i s elitním týmem Panthers, pustili mě mezi sebe. úroveň to mělo parádní. Dost kluků tam přes léto trénuje společně, například hráči z Ruska, kteří tam žijí, jako Kiril Kaprizov nebo Nikita Zadorov. Jsou to super hokejisti, bylo fajn je pozorovat a potkat se s nimi na ledě.

Vždycky to vedl jeden trenér, dělali jsme nějaké dovednostní tréninky a pak si proti sobě zahráli. Samozřejmě už nemám úroveň na NHL, ale snažil jsem se stíhat co nejvíc.

To jo. Pustili mě i do kabiny. Vzpomínky na mě trochu dolehly. Tahle tréninková hala se zrovna otevírala, když jsem na Floridě začínal svou štaci v NHL. Dobrá nostalgie, bylo fajn potkat i nějaké stejné lidi z vedení.

No úplně to nevyhledávám a asi v tom nejsem tak dobrý. (usmívá se). Jsem spíš tišší a soustředím se na sebe. Rozhodně nejsem ten, co v kabině řve. Ale když je to potřeba, svých zkušeností využiju a něco řeknu. Chci hlavně pomoct Kladnu, aby se odpoutalo z posledního místa a konečně se vyhnulo baráži.