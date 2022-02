Z medailistů soupeři. Už bylo potřeba se zklidnit, usmíval se Rosandič po výhře nad Čerešňákem

„Jsem rád, že jsme vyhráli a on má trochu horší zápas," usmíval se po těsné výhře Mislav Rosandič, který v týdnu v Bratislavě s Čerešňákem bouřlivě slavil pekingský úspěch. A potkali se znovu i pod Ještědem po vzájemné bitvě. „Teď mu ještě nesu hokejku, co si tam zapomněl," prohodil s úsměvem obránce Bílých Tygrů.

„Pořádně jsme to s lidmi na náměstí oslavili. Byl to krásný hokejový moment," poznamenal Čerešňák. Oba před vzájemným soubojem po návratu absolvovali se svými týmy jen jeden trénink ve čtvrtek.

„Byl to vyrovnaný zápas o jednom gólu. Šance jsme měli my i oni, ale brankáři chytali skvěle. Bohužel jsme se prosadit nedokázali," lituje Čerešňák, jehož týmu chyběl kvůli zranění nejproduktivnější hráč Michal Bulíř, jenž zápas sledoval jen ze střídačky.

Liberec vyhrál čtvrté utkání v řadě a útočí na přímý postup do čtvrtfinále. „Určitě chceme uhrát čtyřku, ještě šance je. Je to těsné, pár mužstev o to ještě bojuje. Teď je každý zápas mega důležitý. Do konce základní části se už bude hrát play off hokej, takže uvidíme, jak to dopadne," uzavřel. V neděli Rosandiče a spol. čeká bitva na Spartě, Čerešňákův tým na domácím ledě Kladno.