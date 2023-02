Za tahounem Tygrů dorazila výprava z Lotyšska. Balinskis je nejlepší obránce extraligy, říká Augusta

„Vždycky je příjemné skórovat. Navíc to bylo po parádní přihrávce od Oscara Flynna a do prázdné brány, o to to bylo příjemnější," usmíval se rodák z Ventspils. Lotyšský reprezentant nejprve využil parádní Flynnův pas a střílel do prázdné branky. Poté v prodloužení rozjel vítěznou kombinaci, kterou zakončil Birner po skvostné Filippiho přihrávce rovněž do odkryté branky.