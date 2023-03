Začal s Čechy, dohrál s Američany. Změna? Jen v tom, že jsem přešel do angličtiny, smál se Fridrich

„Doufám, že mi tahle nahrávka teď pomůže i ke gólu, protože těch šancí mám fakt hodně. Věřím, že v pravou chvíli, kdy to bude nejvíc potřeba, mi to tam spadne," popisoval Fridrich, jemuž přesun k americkým parťákům Mullerovi a Kriegerovi žádný problém nedělal.

A to ani v komunikaci. „Jen jsem z češtiny přešel do angličtiny. Ta nahrávka už tak byla v angličtině," smál se Fridrich, pro kterého to byl vůbec první bod v letošním play off.