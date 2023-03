Začal s Čechy, dohrál s Američany. Změna? Jen v tom, že jsem přešel do angličtiny, smál se Fridrich

„Doufám, že mi tahle nahrávka teď pomůže i ke gólu, protože těch šancí mám fakt hodně. Věřím, že v pravou chvíli, kdy to bude nejvíc potřeba, mi to tam spadne," popisoval Fridrich, jemuž přesun k americkým parťákům Mullerovi a Kriegerovi žádný problém nedělal.

A to ani v komunikaci. „Jen jsem z češtiny přešel do angličtiny. Ta nahrávka už tak byla v angličtině," smál se Fridrich.

Vítkovice přečkaly všechny šance Brna i díky dalšímu skvělému podvečeru brankáře Stezky, který zneškodnil šance Horkého, Okála, Holíka i Ďalogy. „Byl stejný, jako vždycky, parádně nás podržel, je to základní článek našeho týmu. Jsme moc rádi, že ho máme. Byl to znovu hodně těžký zápas, dlouho bez gólů, ze začátku trošku nervózní. Bylo to o tom, kdo dá první gól. Myslím, že jsme to zvládli dobře a když dal Peter branku, už jsme Kometu k ničemu nepustili," vykládal Fridrich.