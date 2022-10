Zachrání Šlégr Litvínov? Jsem připravený na návrat, avizuje

Co plánuje Jiří Šlégr dál? Diskuse v pořadu PříklepVideo : Sport.cz

Počínání Vervy však nadále bedlivě sleduje. „Lidé, kteří mě znají, vědí, co pro mě Litvínov a litvínovský hokej znamená, samozřejmě bych kdykoliv rád pomohl, kdyby byl zájem. To se momentálně nestalo, tak to je otázka na někoho úplně jiného," odkazuje na současné litvínovské vedení, které už v této sezoně sáhlo k trenérské výměně, když Vladimíra Růžičku nahradilo dosavadním asistentem Karlem Mlejnkem.