Hradec Králové

Domácí postihla v průběhu víkendu viróza, Mladá Boleslav však jejich žádost o odložení duelu odmítla. V sestavě Hradce tak chyběli Lukeš, Perret, Jergl či Orsava, šanci tak dostali hráči z širšího kádru. Navíc i některé z hrajících opor šly do zápasu oslabené, což bylo proti bruslivému soupeři v úvodu hodně znát.

Nepomohl ani gólman Kiviaho, jehož po 86 sekundách nachytal pohotový Raška. Elitní formace Mountfieldu se v 11. minutě nechala přehrát ještě na útočné polovině a co se v přečíslení nepovedlo Kelemenovi pálícímu do tyče, to zvládl z velkého úhlu finský obránce Lintuniemi. Branková konstrukce pak zabránila ve třetí radosti Najmanovi.