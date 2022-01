Extraliga má nového krále! Sparta vyhořela s Motorem, Kladno i bez Jágra uspělo

Fotogalerie +20

Hokejisté Litvínova zvládli úvodní třetinu zápasu proti Kometě Brno výborně, když po brankách Balinskise a Straky šli do šaten s dvoubrankovým náskokem. Moravané se kontaktního gólu dočkali až na konci druhé části po přesilovkové trefě Zaťoviče, který tak upravil skóre po dvou třetinách na 2:1 pro Vervu. Zápas poslal do prodloužení v závěrečné dvacetiminutovce v 53. minutě kanadský bek Tansey. Z nastavení uběhlo pouhých 47 sekund, když další Kanaďan ve službách Brna Mueller rozhodl o vítězství Komety 3:2.

Vítkovice si poradily s Plzní

Po bezbrankové první třetině utkání mezi Vítkovicemi a Plzní se jako první dostali ke slovu hosté, když se v 22. minutě prosadil Bulíř. Slezané však rychle vyrovnali, o čtyři minuty později se o to postaral Chlán. Poprvé šli Vítkovičtí do vedení v 44. minutě po brance Solovjeva, o tři minuty později však srovnal v přesilové hře Schleiss. Rozhodující moment utkání tak přišel v čase 56:11, kdy se prosadil také v početní výhodě domácí Hruška. Na konečných 4:2 pro Vítkovice rozhodl při power play hostů do prázdné branky svým druhým zásahem večera Chlán.

Foto: Petr Sznapka, ČTK Zleva Petr Chlán z Vítkovic a Filip Suchý z Plzně.Foto : Petr Sznapka, ČTK

Hradec otočil bitvu s Boleslaví

Atraktivní duel mezi Hradcem Králové a Mladou Boleslaví začali mnohem lépe hosté. Už po 86 sekundách je poslal do vedení Raška, v 11. minutě zvyšoval na dvoubrankový rozdíl finský bek ve službách Středočechů Lintuniemi. Mountfield se však nezlomil. Ve druhé části zařídili obrat zahraniční akvizice domácích. Oksanen, Lalancette a McCormack otočili výsledek po druhé třetině na 3:2 pro Hradec. Definitivní jistotu dali Hradci v 57. minut Pavlík, a v power play hostů Lev, kteří uzavřeli skóre na konečných 5:2.. Mountfield se tak dostal do čela extraligové tabulky o dva body před Třinec.

Foto: David Taneček, ČTK Adam Raška z Mladé Boleslavi (vpravo) střílí gól, zleva Kelly Klima z Hradce Králové a brankář Hradce Králové Henri Kiviaho.Foto : David Taneček, ČTK

Sparta padla s Motorem

Sparta o první vítězství v sezoně nad Českými Budějovicemi začala bojovat nadějně, když po Horákově brance vyhrála úvodní dvacetiminutovku 1:0. Prostřední část však patřila jednoznačně hostům. Doležal, Valský a Pech naprosto utočili průběh zápasu a Motor vedl po 40 minutách 3:1. A ani v závěrečné části se Pražané ze šoku nevzpamatovali. Naopak. Znovu Pech z přesilové hry a Piskáček dokonce ve vlastním oslabení uzavřeli skóre na konečných 5:1 pro Jihočechy.

Foto: Kateřina Šulová, ČTK Zleva Michal Řepík ze Sparty a Michal Vondrka z Českých Budějovic.Foto : Kateřina Šulová, ČTK

Liberec smolně padl s Pardubicemi

Hokejisté Liberce vstoupili do zápasu proti Pardubicím lépe, když je do vedení poslal v 5. minutě Vlach. Hosté však stihli do konce úvodní třetiny díky Camarovi srovnat krok. Podruhé poslal Tygry do vedení v prostřední části Šír, Dynamo však opět našlo díky Musilovi odpověď. A tak to zkusili domácí potřetí. V čase 43:26 se prosadil Rychlovský a když již se zdálo, že to bude vítězný gól, srovnal 32 sekund před koncem Mikuš. Šokované domácí pak dorazil po 38 sekundách prodloužení opět Camara.

Foto: Radek Petrášek, ČTK Zleva Mislav Rosandič z Liberce a Matěj Blümel z Pardubic.Foto : Radek Petrášek, ČTK

Kladno si poradilo s Olomoucí