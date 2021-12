Základy k výhře v derby postavil vítkovický zedník Gewiese. Užívám si to maximálně, radoval se

„Je to skvělé! Ne, že bychom se o tom denně v kabině bavili, ale jsme rádi, že jdeme v tabulce nahoru. Jedeme si to svoje, na nic si nehrajeme a nese to ovoce. Vítězství a body přicházejí, každý si více věří a myslím, že je to na ledě i vidět," říkal obránce Petr Gewiese, jenž premiérovým gólem v extralize přivedl ve 4. minutě Vítkovice do vedení.

„Prošlo to tam ani nevím jak, protože mi tam přejel hráč," culil se 28letý hokejista, který do extraligy nakoukl poprvé teprve loni v prosinci. „Ze Šumperku do Vítkovic, teď tu stojím mezi vámi, iks lidí kolem mě s mikrofonem. Užívám si to maximálně," culil se Gewiese.

Šumperský rodák se před časem pokoušel neúspěšně proniknout do extraligy právě přes Třinec, z gólu na jeho ledě se tak mohl radovat o to více. „Je to už osm let. Za tu dobu jsem prošel hodně staveb. Ale jasně, jsem nadšený. Vyhrálo se, ten fík je super," připomněl Gewiese, že si ještě před pár lety přivydělával jako zedník na stavbách.

Skvělá obrana

Vítkovice v Třinci uspěly s taktikou, která přinesla úspěch v play off minulého extraligového ročníku právě Ocelářům. Ke třem bodům dokráčeli zásluhou skvělé defenzivy, výbornému výkonu gólmana a využitým šancím. „Věděli jsme, že na nás vletí od začátku, tak jsme se snažili to odrazit a chodit do brejků. Skvěle jsme plnili taktiku – hlídat si zadek a ujíždět," popisoval Gewiese.

Právě brejková situace stála na začátku akce, po které vstřelil Marek Kalus druhý gól Vítkovic. Přihrál mu na něj Radovan Bondra, kterému Kalus ve druhé části nahrávku vrátil. Třinec dokázal překonat výborně chytajícího Aleše Stezku až necelých pět minut před koncem, kdy se o modré prosadil obránce Martin Marinčin.

Foto: Jaroslav Ožana, ČTK Zleva brankář Vítkovic Aleš Stezka, Miloš Roman z Třince a Petr Gewiese z Vítkovic v utkání 53. kola hokejové extraligy.Foto : Jaroslav Ožana, ČTK