Zámoří, nebo setrvání v Česku? Mladý obránce hledal východisko. Teď má další starosti

Ticháček musel situaci patřičně zvážit, hledal plusy a mínusy. „Slyšel jsem na to, že si víc zahraju extraligu. Vzal jsem si všechny plusy a mínusy. Pro mojí situaci mi ale vyšlo lépe zůstat na Kladně a hrát extraligu. To může být také dobrá cesta," hodnotí mladý obránce, který si letos připsal šest kanadských bodů (0+6).

To forvard Šapovaliv nabral opačnou cestu a po dvanácti odehraných zápasech v kladenském A-týmu se skutečně vydal do zámořské soutěže, kde má za sebou již dvě sezony, během kterých nasbíral více než sto bodů. „Byl rád, že hrál hodně zápasů a mohl se ukázat před skauty. Vyšlo mu to a jsem za něj hrozně rád," říká spokojeně Ticháček. „Je to jeden z nejlepších kamarádů na Kladně. Hráli jsme spolu v dorostu, juniorce a začínali v A-týmu," popisuje cestu.