Zámoří teď není můj cíl. Hlavou jsem jen v Hradci Králové, prohlásil slovenský útočník Okuliar

Každý má dnes videa, statistiky. Víme o tom. Nebylo to ovšem tak, že bychom v nich chtěli útočit. Zaměřovali jsme se na to, abychom neinkasovali.

Těžko říct. Možná by to chtělo trochu víc se uvolnit. Nevím. Někdy to tam prostě nepadá. No a skvěle chytal domácí Braňo Konrád. Myslím však, že máme hráče na to, abychom i ho z tolika střel překonali vícekrát.