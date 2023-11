Zatím jsem trefoval tyčky. Teď se to od ní konečně odrazilo do brány, kvitoval olomoucký Sirota

Jak chutná první trefa před domácím publikem?

Je to příjemné. Zatím jsem tady trefoval jen tyčky. Teď se to od ní konečně odrazilo i do brány a za to jsem šťastný, stejně jako za tři body.

Vaše výkony v extralize jdou postupně nahoru. Už jste se po příchodu z Ameriky aklimatizoval na naši nejvyšší soutěž?

Myslím, že ano. Už začínám rozpoznávat situace, v níž je dobré dělat něco navíc, zkusit něco. Třeba kdy je to nutné vyřešit jednoduše, hodit dolů za bránu nebo to přihrát. Cítím se dobře, vnímám důvěru od trenérů a to je fajn. Pomáhají mi i naše aktuální výkony.

Co stadion v Olomouci, na kterém je opravdu zima?

V Americe jsem hrával ve státu Maine, který patří k nejchladnějším, ale taková zima tam nikde nebyla. Kluci mi ale říkali, že bude hůř.

Brněnští fanoušci, kteří do Olomouce přijeli v hojném počtu, ve svém sektoru použili pyrotechniku. Už jste to někdy během zápasu zažil?

Ne. Když to ale dělají v klidu… Pak mě ale začala štvát mlha, kterou tím vytvořili. Ta byla nepříjemná. Ne proto, že by se špatně dýchalo. Když ale vletíte na led a nad vámi je najednou oblak, je to zvláštní. Celkově však fanoušky moc nevnímám. Nevím, ale z nějakého důvodu vidím většinou jen první tři řady. Minule v Plzni jsem měl pocit, že tam ani nikdo nebyl, protože ze dvou stran tam žádní nejsou.

Pomohl vám moment, kdy sudí neodpískali jasný faul Řezníčka na brněnského Fleka, po kterém jste v pokračující přesilovce vstřelil gól na 2:1?

Z momentu, z kterého mohla těžit Kometa, jsme těžili my. Přesilovky celkově byly dnes důležité. Já jsem naneštěstí udělal dva fauly a naší kluci to skvěle zahráli.

Přihlaste se a sledujte exkluzivní videa z Tipsport extraligy Přihlásit se Olomouc - Brno 2:1 (27. Sirota)Video : Tipsport Extraliga / BPA

Ve třetí třetině jste měl ještě jednu slibnou příležitost, ale nezúročil jste ji, když jste pálil vedle. Jako moc vás to mrzelo?

Nejvíc to mrzelo z toho pohledu, že jsme se museli bránit zbytek třetiny, abychom udrželi výsledek. Z osobního pohledu by bylo pěkné, kdybych se trefil dvakrát, ale důležitější je, že jsme vyhráli.

Už v úterý hrajete další zápas. Je to pro vás lepší, nebo byste raději přivítal oddech a trénink?