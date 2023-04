Ze známého útočníka je šprt. Může za to poslední nesplněný sen

Homolka zkušenému forvardovi připomněl, že před dvanácti lety po nominaci do národního týmu prohlásil, že už mu chybí v hokejové kariéře jen štace za hranicemi. Pech se tomu jen pousmál. Smlouvu v Budějovicích má totiž ještě na další dvě sezony, ale připustí, že není úplnou utopií, že by se ještě do ciziny vydal. „Lákalo by mě to i kvůli řeči. Jak jsem furt tady, tak jinou řeč moc neumím," usměje se s tím, že si stáhl aplikaci a šprtá cizí jazyk každý den.

Nabídky z ciziny už během bohaté kariéry dostal. V roce 2009 se ozval švýcarský Biel, ale přišel nečekaný zádrhel. „Byl leden a oni řekli, ať čekám do května. Vary mi v tu chvíli nabídly pětiletou smlouvu a já nebyl hráč, který by měl vyděláno, že by nemusel pak nic dělat. Nechtěl jsem čekat čtyři měsíce, aby pak řekli, že mě nechtějí," tvrdí, proč se nakonec rozhodl zůstat v tuzemské nejvyšší soutěži.

Hokejový pořad Příklep s útočníkem s Lukášem PechemVideo : Sport.cz