Železný muž Lev musel přerušit sérii, náhradník za něj rozjásal Hradec

Hradec Králové každopádně ztratil už třetího centra. Na marodce jsou i Lukáš Cingeľ a Kevin Klíma. Chybí rovněž další útočník Matěj Chalupa. „Snad se nám do soboty někdo z nich do sestavy vrátí, ale těší mě, jak během play off vycházejí různé tahy," líčil trenér Tomáš Martinec.

Obě střídačky neúspěšně uplatnily trenérskou výzvu. Vítkovicím nepomohla ani při hraniční situaci předcházející rozhodujícímu gólu, kdy následně ani sudí u videa nepotvrdil, že by šlo ze strany Miškáře o nedovolené kopnutí. „Dvakrát jsme v utkání vedli, ale neudrželi to. Prodloužení už bylo trochu vabank," mrzelo domácího kouče Miloše Holaně.

Hradec Králové zapsal šestý vítězný zápas v play off za sebou. „Bylo to znovu nesmírně vyrovnané utkání, v němž jsme se opět skvěle drželi plánu. Mohli jsme se opřít o dobré bruslení, celý tým pracoval zodpovědně hlavně z pohledu defenzivy a při dotahování výsledku i konečném obratu zase ukázal svůj charakter," řekl trenér hostů Tomáš Martinec.

„Věděli jsme, že obrany budou znovu vítězit nad útoky. Nikdo nechtěl hrát úplně otevřený hokej. Vítkovice i my se držíme své hry. Všichni znovu viděli, jako to byl boj. Nakonec jsme byli asi hladovější kolem branky. Přes vedení 2:0 v sérii to budeme mít doma stejně těžké, i když diváci nám určitě pomůžou," mínil hradecký útočník Radek Smoleňák. „My se z toho nesypeme, do Hradce se pojedeme rvát o návrat série do Ostravy," reagoval vítkovický útočník Petr Fridrich.