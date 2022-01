Zkrat sparťanského gólmana. Obrovskou chybou podtrhl debakl Pražanů

A s velkým sebevědomím také začali. V 15. minutě se prosadil Roman Horák a Sparta šla do vedení. Asi jen málokdo z tisícovky fanoušků ve vysočanské aréně by věřil, že to bude také poslední úspěch domácích. Ve druhé části nejdříve vyrovnal Zdeněk Doležal, který na jihu Čech hostuje právě ze Sparty. Poté se sice prosadil Filip Chlapík, jeho branka však nebyla po trenérské výzvě hostů uznána.

V čase 36:38 poprvé poslal Jihočechy do vedení Jakub Valský, 52 sekund před koncem prostřední části zasadila třetí úder do sebevědomí domácích ještě donedávna hvězda Pražanů Lukáš Pech. A osmatřicetiletý útočník své bývalé spoluhráče nešetřil ani nadále, když v 47. minutě zvyšoval již na 4:1.

"Chtěl jsem puk jenom vyhodit, abychom se dostali z obranného pásma. To, že to tam zapadlo, je pro mě dobře, ale lituju Machyho (Machovského). Puk byl nepříjemný, točil se a plachtil. Takový gól se může stát jednou za život. Michal Vondrka říkal, že to viděl poprvé. Zkoušet to můžu dál, ale nemyslím si, že tam nějaký další takový padne," prohlásil Piskáček.