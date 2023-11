Hele, další milník, mety mu předhazuje i ochranka. Cením si toho, říká Růžička z TOP10 historického bodování extraligy

Do konce zápasu v Liberci chybělo sedm minut a kousek, když zblokovanou střelu Martina Růžičky doklepl do branky Voženílek.

Růžička už vymyslel mnohem krásnější přihrávky, však jich má stovky. Jenže tahle za prvé zařídila cennou výhru. A za druhé pozměnila historické statistiky.

726. kanadským bodem dostihl v historickém žebříčku kanadského bodování Jaroslava Hlinku a díky většímu počtu nastřílených branek (337) ho na desátém místě nahradil. „Znamená to pro mě hodně, je to krásné. Nevěděl jsem o tom, ale samozřejmě si toho hrozně vážím. Ale pořádně to asi docením časem, až budu starší,“ svěřil se Martin Růžička.

Pořadí kanadského bodování v historii TELH 1. Petr Leška 909 (281+628) 2. Viktor Hübl 903 (402+501) 3. Jiří Burger 801 (334+467) 4. Richard Král 800 (315+485) 5. Ondřej Kratěna 780 (340+440) 6. Petr Ton 767 (384+383) 7. Pavel Patera 765 (272+493) 8. Viktor Ujčík 746 (381+365) 9. Lukáš Pech 742 (269+473) 10. Martin Růžička 726 (337+389) 11. Jaroslav Hlinka 726 (249+477)

V této sezoně nejde o jeho první významný milník. V předminulém domácím utkání s Plzní zaznamenal pro změnu 600. bod v základní části. „Před zápasem mě tehdy na šestistý bod upozorňoval pán z ochranky. Před zimákem mi říkal, že mi chybí ještě jeden bod. Jo? A jakej?“ popsal Růžička příhodu z minulého týdne. Na podobné mety se jinak snaží nemyslet. „Kdyby na to člověk myslel, bylo by to mnohem těžší. Abych řekl pravdu, většinou se to ke mně dostane až po zápase skrz našeho tiskového mluvčího,“ přiznal Růžička, který v polovině prosince oslaví 38. narozeniny.

🌹 Martin Růžička díky nahrávce na vítězný gól dorovnal v počtu bodů Jaroslava Hlinku a díky většímu počtu gólů se posouvá se do TOP 10 historického bodování @telhcz 🎉 pic.twitter.com/3uRKsKrfMO — HC Oceláři Třinec (@hcocelaricz) October 31, 2023