Patrik Eliáš posílí hokejovou Slavii

„Přicházím do Slavie s cílem pomoci klubu, aby se dostal zpět na vítěznou vlnu a na pozice, kam patří. Jak realizační tým, tak hráči ve mně budou mít dalšího člověka, se kterým se mohou poradit, sdílet názor nebo diskutovat o různých herních situacích,“ uvedl Eliáš pro klubový web.

Eliáš zároveň bude pokračovat ve své práci u New Jersey, kde zastává roli jakéhosi mentora, který má poradní hlas u generálního manažera Toma Fitzgeralda. I díky jeho práci momentálně nastupují v dresu Devils brankář Vítek Vaněček či útočníci Tomáš Nosek s Ondřejem Palátem.

Nyní 47letý Eliáš strávil celou svou zámořskou kariéru v dresu New Jersey. Ve 1240 zápasech posbíral celkem 1150 bodů a stal se také dvojnásobným vítězem Stanleyova poháru. Za národní tým posbíral celkem tři bronzové medaile, a to z mistrovství světa ve Švýcarsku (1998) a Slovensku (2011) a také z olympijských her v Turíně (2006).