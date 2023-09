Hororový okamžik. Puk prošel mřížkou až na oko, popisuje kuriozní zranění Král

Jak moc máte oko poraněné?

Dva dny jsem na něj neviděl, takže jsem se fakt bál. Měl jsem strach, protože bez zraku by to šlo vážně těžko… Ale měl bych být úplně v pořádku. Mám sice kolem oka všude zlomeniny, ale nemělo by jít o nic vážného a mohl bych se obejít i bez operace.

Jak k tomu došlo?

Šlo o nešťastnou náhodu, jakou jsem ještě neviděl. Po střele golfákem přede mnou přejel hráč, střelu jsem tak neviděl. Jen jsem si kleknul a najednou mi něco přilétlo do obličeje. Nejprve jsem si myslel, že mě někdo praštil. Byl jsem z toho mimo. Až když mi kluci sundávali helmu, tak jsem zjistil, že mi puk prolítl mřížkou. Bylo to nepříjemný.

Nikdy jste o něčem podobném ani neslyšel?

Asi ne. Ani jsem nevěděl, že je to možný.

👀 Jestli jste něco podobného nikdy neviděli, tak vězte, že ani my ne. Dan Král má po včerejším zápase s @HCAP1937 sice velký šrám na pravém oku, ale nemělo by se jednat o nic vážného. Jako druhý brankář bude dnes připraven jeden z náhradníků @lausannehc. Děkujeme za výpomoc. 👍… pic.twitter.com/8bEhEQj1nl — Bílí Tygři Liberec (@hcbilitygri) September 2, 2023

Pídil jste se po tom, jak se to mohlo stát?

Byla to fakt velká rána. A na milimetr přesně trefila do toho nejširšího místa, kde je v mřížce největší díra. Dráty povolili a puk prošel až na oko… Tohle by se asi stávat nemělo, takže to teď řešíme a možná budu masku měnit. Od osmnácti můžete chytat s mřížkou s velkými dírami. Brankář pak vidí mnohem líp, než když máte všude přes oči mřížku. Asi přejdu k jiné značce.

Vyzkoušíte si příště i kvůli lepšímu pocitu, že puk přes mřížku neprojde?

Možná jo, předtím jsem nikdy ani nezkoušel, jestli se tam puk vejde nebo ne. Teď jsem to poznal na vlastní oči. (usměje se)

Nechal jste si puk jako suvenýr?

On ani nešel vyndat, mám ho pořád v mřížce. Ale říkali, že si to mám nechat na památku komplet, že ho ani vyndávat nemám. Takže to tak asi udělám

Měl jste víc štěstí nebo smůly?

Dá se říct, že smůlu i štěstí zároveň… Dopadlo to ještě dobře. Možná stačilo pár milimetrů a dobře to dopadnou nemuselo.

Bude snadné na tohle zapomenout, nebudete se teď bát?

Taky jsme se o tom bavili, že až se vrátím normálně do brány, tak abych se toho nebál. Ale doufám, že všechno bude v pořádku, že to v hlavě to budu mít nastavené stejně jako předtím.

🗣️ Daniel Král promluvil o momentu, kdy neviděl na oko a všem kolem něj pořádně zatrnulo. #BTL



🎙️ https://t.co/0G6m66B8fy pic.twitter.com/zOV1TuH8AF — Bílí Tygři Liberec (@hcbilitygri) September 3, 2023

Extraliga začíná už v polovině září, budete připravený už na první zápas s Mladou Boleslaví?

Věřím, že budu. Snažím se bruslit, abych nevypadl z tempa a uvidím, kdy budu moci jít zase do plného tréninku.

Nebylo jisté, zda Liberec nepřivede ještě zkušeného gólmana. Překvapilo vás, že dostáváte šanci nakonec vy vedle Hrenáka?

Asi trochu ano, protože i Dávid je dost mladý gólman, takže jsem nečekal, že bych mohl zůstat v takové pozici. Ale snažil jsem se přesvědčit, aby mě tady trenéři v takové pozici nechali. V přípravě jsem se cítil i dobře. Doufám, že to přenesu i do sezony a že bude dobrá.

Jaká je teď vaše pozice?