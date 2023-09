Omlazený tým Liberce má před startem extraligy problémy s marodkou

Pešán se do Liberce vrátil po třech letech, kdy působil u reprezentace a ve Švýcarsku. „Je to něco jiného, ale nehledal bych v tom senzaci. Prostě se vracím po letech a tak, jak jsem pracovně začal v Ajoie a v národním týmu, tak bych chtěl začít tady. Samozřejmě, že je pro mě příjemnější, že jsem se vrátil domů,“ řekl pětačtyřicetiletý kouč. „Moc se těším, až vše začne. A jestli se vrací na střídačku jiný Filip Pešán? Klidnější, zkušenější, otevřenější,“ uvedl Pešán, jenž v roce 2016 dovedl Bílé Tygry k zatím jedinému titulu.

Liberec sedmkrát za sebou nechyběl v play off, v předešlých dvou letech vždy skončil ve čtvrtfinále. Letos prohrál 1:4 na zápasy s Hradcem Králové. „Prognózy žádné nemám. A cíle jsou samozřejmě vybudovat si co nejlepší pozici do play off. Skoro každý tým v lize chce do semifinále nebo do finále. Nechci odhadovat, na jakém místě skončíme. Chceme dobře začít ligu a dobře se připravit na první zápasy,“ řekl Pešán k ambicím klubu.