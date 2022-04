Hrál proti "svým". Hymnu jsem ale nezpíval, nespletl jsem si ani střídačku, řekl nadšený Jalonen

Byl to skvělý hokejový večer. Moc se mi líbila atmosféra v hale. Ale především jsem ve hře viděl hodně pozitiv. Byl to jednoznačně náš nejlepší zápas v přípravě před šampionátem. Jsem hrdý na hráče. Byli jsme rychlí, líbilo se mi, že i menší kluci vyhrávali souboje. To je hokej, jaký chceme hrát. Ano, jsme lehce zklamaní z prohraných nájezdů, ale to je vždy loterie.