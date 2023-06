Jalonenova hráčská kariéra začala v klubu Kärpät Oulu, kdy již jako junior zasáhl v roce 1978 do nejvyšší finské ligy. O dva roky později startoval na mistrovství světa dvacítek, na kterém získal stříbrnou medaili. V rámci seniorské reprezentace zasáhl do devíti zápasů, z toho šestkrát na světových šampionátech.

Zásadní zkušenost Jalonen získal v roce 1982 v NHL. V zámoří odehrál celkem 37 zápasů v dresu Edmontonu Oilers a Calgary Flames. Po návratu do Evropy působil například v TPS Turku, se kterým získal čtyři tituly. Jalonenova cesta dále směřovala do švédské i francouzské nejvyšší ligy v týmech Skellefteå HC, respektive Dragons de Rouen. Právě ve Francii Jalonen zakončil svou hráčskou kariéru, a to v roce 1996 ligovým vítězstvím.