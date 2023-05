Hvězdný kanonýr i bezstarostný bohém. Klímův příběh vydá na román

Klíma patřil ke generaci hokejistů, kteří už nemínili čekat, až jim komunistický režim milostivě umožní hrát v cizině. V 19 letech na juniorském mistrovství světa ve Švédsku sdělil zástupcům Detroitu, že je připraven vydat se za oceán. O rok později Red Wings s českou nadějí tajně uzavřeli kontrakt během Kanadského poháru 1984. Jen se čekalo, až si Klíma odkroutí vojenskou službu v Dukle Jihlava. Pokud by emigroval během ní, bylo by to považováno za dezerci.

Kouč Luděk Bukač počítal s technicky vybaveným a Bohem políbeným střelcem pro domácí mistrovství světa 1985. V přípravě Klíma v lajně s Vladimírem Kamešem a Petrem Rosolem předváděl úchvatné výkony. Když ale po letech jezdíval kolem pražské Sportovní haly, vždycky ho píchlo u srdce. Zlaté plány mu totiž těsně před šampionátem překazilo zranění. „Měl jsem formu, cítil jsem se skvěle. A nakonec z toho nic nebylo," povzdechl si.

S velkou bolestí v srdci oznamujeme, že nás nečekaně opustil Petr Klíma. Legendární Kozel, vítěz Stanley Cupu a jedna z největších postav litvínovské hokejové historie. Zemřel ve věku 58 let. Odpočívej v pokoji 😢🖤 pic.twitter.com/DPFQs6sfwJ — HC VERVA Litvínov (@hcvlitvinov) May 4, 2023

Zklamání v polovině osmdesátek přebily ale velmi brzy nové zážitky. Při letním soustředění v západním Německu mladík s přezdívkou Kozel opustil národní tým a s pomocí zástupců Red Wings se společně s přítelkyní skrýval v chatě u švýcarských hranic, než byly vyřízeny formality pro odlet do USA. Nezákonné opuštění republiky v Československu tehdy ocenili trestem na dva a půl roku vězení.

4. května 1991 nastřílel Petr Klíma ve finále konference v dresu #LetsGoOilers hattrick v rozmezí 313 sekund, dodnes se jedná o nejrychlější český hattrick v NHL. Dnes, na den přesně o 32 let později, bohužel zemřel. Čest jeho památce. 🕊️pic.twitter.com/KX6XKQOYjh — Jiří Vítek (@JVitek94) May 4, 2023

To už bylo ale Klímovi srdečně jedno. V Americe měl oči navrch hlavy. Otevřel se mu nový svět. Ten, po kterém toužil. Nablýskaný, ale i svobodný. Že při detroitských poradách první měsíce vůbec netušil, co po něm kouč Harry Neale vlastně chce, mu až tolik nevadilo. Mezi mantinely dokazoval, že Red Wings v jeho případě nešlápli vedle. V první sezoně dával 32 gólů, v další 30, pak 37. A mohlo jich být mnohem víc, pokud by český emigrant energii věnoval jen hokeji. Druhá polovina osmdesátých let ale byla v NHL i dobou rozjetých večírků a Klíma si na nich jako populární sportovec občas připadal jako rock'n'rollová hvězda.

„Někdy to už bylo přes čáru," uznal sebekriticky, když se ohlédl za svými průšvihy, kvůli kterým ho Detroit v roce 1989 vytrejdoval do Edmontonu. U Oilers už se sice nepotkal s Waynem Gretzkym, ale zažil tam nejpamátnější chvilky kariéry. V play off 1990 pomohl vybojovat Stanley Cup pro Oilers pěti góly. Ten nejslavnější dával ve třetím prodloužení úvodního duelu finále proti Bostonu.

Památku trenéra mládeže Petra Břízy a útočníka Petra Klímy můžete společně s námi uctít na pietním místě u sochy Ivana Hlinky před zimním stadionem. 🕯 pic.twitter.com/7HJDte9xzg — HC VERVA Litvínov (@hcvlitvinov) May 4, 2023

„Neskutečně omamný pocit. Přitom mezi dvěma střídáními jsem měl pauzu asi tři a půl hodiny. Tak jsem si říkal, že když jsem na ledě, měl bych vystřelit pořádně," popisoval Klíma.

Právě kvůli takovým zážitkům se odhodlal vyrazit do zámoří v nejlepších letech. Rok po zisku poháru dával za Oilers 40 gólů, celkem jich v NHL nasázel 313. Po odchodu z Kanady pomáhal v Tampě s adaptací Romana Hamrlíka, kterého si Lightning vybrali jako jedničku draftu. Na Floridě také slavil narození dvojčat Kevina a Kellyho, kteří zděděné hokejové geny v posledních letech ukazují na extraligových stadionech.

Foto: Zdeněk Havelka, ČTK V 58 letech náhle zemřel bývalý hokejový útočník Petr Klíma (na snímku z roku 1985). V roce 1990 získal s Edmontonem Stanleyův pohár, v NHL odehrál třináct sezon.

Krátce ještě Klíma působil v Pittsburghu a v LA, aby se na závěr obloukem vrátil do míst, kde mu to šlo nejlépe: Edmontonu a Detroitu. Ale už jen na pár zápasů. „Člověk by měl najít sílu odejít skončit včas..."

Po kariéře obchodoval s auty, byl i generálním manažerem menších zámořských klubů. Klímovo umění si čeští fanoušci připomněli, když na začátku tisíciletí jako kapitán před čtyřicítkou ještě vypomáhal Litvínovu.

Foto: Luboš Pavlíček, ČTK V 58 letech náhle zemřel bývalý hokejový útočník Petr Klíma (vpravo na snímku z 6. března 2010 s dalšími hokejovými legendami /zleva/ Petrem Rosolem a Vladimírem Kamešem).

Severní Čechy byly pro rodáka z Chomutova jeho ‚hood' „Na jedné straně elektrárna, na druhé šachta," říkával. O to hůř nesl, jak skončil hokej v Kadani, který se pokoušel marně zachránit jako kouč i manažer.