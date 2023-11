Jak rozesmutnil rodný Bezděkov. Prý jsem měl pustit víc gólů, směje se liberecký hrdina Král

Nemusíte si někdy říct: Štípněte mě, jestli tohle není sen?

Popravdě si to říkám dost často. Vůbec jsem nečekal, že by něco takového mohlo nastat ve dvaceti letech. Strašně moc si toho vážím. A vím, že může přijít horší období, takže si to strašně užívám. Snažím se vše dělat naplno, aby mi to vydrželo co nejdéle.

Vzpomenete si teď ještě někdy na moment ze začátku sezony, kdy vám puk prošel mřížkou u masky a málem jste přišel o oko?

Když dostanu nějakou pecku do hlavy, v tu chvíli si na to vzpomenu pokaždý. Doma mám pořád ten košík se zaseknutým pukem. Taková památka, že to nakonec dopadlo ještě dobře. Je pravda, že jsem teď hokej ani třeba hrát nemusel, ale teď chytám a je potřeba si vážit toho, že jsem zdravý, a můžu hrát hokej, což je pro mě vlastně všechno.

Naposledy jste významnou měrou přispěl k výhře na ledě lídra. Cítil jste se jako král?

(usměje se) V Pardubicích šlo o jeden z mých nejlepších zápasů, ale nebyl úplně o mně. Celý tým hrál výborně, cítil jsem se v zápase dobře a kluci mi ještě pomohli. Hráli skvěle, obětavě. V utkání si všechno sedlo a dokázali jsme porazit Pardubice. Super pocit. Popravdě jsem byl před ním o trochu nervóznější než obvykle.

Proč?

Jsem od Chotěboře, což je asi čtyřicet minut od Pardubic, takže se zrovna přijelo podívat hodně lidí z vesnice, kde bydlím, z Bezděkova, malé vesnice, má asi tři sta obyvatel. A zrovna pardubický Tomáš Dvořák je ze stejné vesnice. Takže přijeli lidi i na něj a byla tam spousta lidí, které jsem znal. Vyšlo to hezky.

Komu fandil Bezděkov?

Nevím, ale jak je blízko Pardubic, tak jsem spíše dostával zprávy, že jsem toho měl pustit víc… (směje se)

Když budu počítat i vašeho bratra, který zatím hraje za juniory v Liberci, ale už jste spolu hráli i v extralize, obec s třemi sty obyvatel má tři zástupce v nejvyšší soutěži, což je slušná bilance.

Je to zajímavý. Je to hezký, že jsme si kluci z takhle malé vesnice zahráli proti sobě.

S bráchou spolu jste si zahráli už ve čtvrtém kole v Litvínově. Šlo o splněný sen?

Bylo super zahrát si spolu, i když měl jenom pár střídání. Nikdy bych nepomyslel, že se nám to pořadí už takhle brzy zahrát si v jednom týmu v extralize dospělých, mně je dvacet a jemu sedmnáct. Bylo to skvělý, i když trochu zvláštní. Většinou totiž hráče nevnímám, ale když je brácha na ledě, vím, že je to on.

Sníte o tom hrát spolu extraligu pravidelně?

Určitě, postupem času. Nejde to hned. Kdyby však všechno šlo dobře a nebyly žádný komplikace, a šlo to, bylo by super zahrát si nějaké sezony pospolu a nastálo.

Bydlíte v Liberci dohromady, nebo už každý zvlášť?

Do minulého roku jsem bydlel na hotelu a tam jsme byli spolu, teď už mám svůj byt, on je ještě pořád na hotelu s kluky. Teď se popravdě moc nevídáme kvůli tréninkům. Ale bavíme se, snažím si navzájem pomáhat. Koukám se na jeho zápasy a snažím se, aby byl lepší. Doufám, že si něco bere k srdci a pomáhá mu to.

Hraje v obraně, kde jste vy také začínal. Jak jste se dostal do branky?

Popravdě mi to v obraně docela i šlo. Jenže na malým městě nebyli kluci, co by chtěli jít do brány. Nevím, proč tam šoupli zrovna mě, ale už jsem tam zůstal. Táta byl sice proti, ten chtěl, abych zůstal v obraně. Ale mě to docela hned od začátku chytlo, bavilo mě to tam. Beru jako svou výhodu, že jsem se díky tomu naučil dobře bruslit a myslím, že z toho těžím dodnes. Je to lepší, než když kluka šoupnou hned do brány, kde jen stojí. Teď se toho snažím využívat, a myslím, že bruslení je mou předností.

Co vás na chytání bavilo? Kluci totiž většinou touží branky spíš střílet.

Nevím, je to jiné než ve hře. Jste tam, dá se říct sám. Je to role, kde na vás tým spoléhá, z toho někdy vyplývá stres, adrenalin. Možná tohle mě na tom chytlo…

Teď je táta za vše rozhodnutí rád, ne?

Teď už nic neříká. (usměje se) Dřív byl docela nervák, když jsem byl v bráně. Když jsem dostal gól, vždy jsem na něj na tribunu koukl, kde už rozhazoval rukama. Byl jsem z něj vždy úplně vynervovaný, ale taky mi to asi něco dalo. Byl jsem pak odolnější, ale teď už je o dost klidnější.

Hledáte ho v hledišti očima pořád?

Teď je lepší, že ho mezi lidmi ani nenajdu. (směje se)

Koukáte se zpětně na své zápasy?

Někdy ano, ale hlavně rozebíráme zápas do detailů hned druhý den s trenérem gólmanů. Máme sestřih z kamery za brankou, takže dá se říci vidím každý zápas. Hodně mi tohle pomáhá, abych se zlepšoval v maličkostech a dodržoval, co mi radí trenér gólmanů.

Můžete vypíchnout nějaký detail, na kterém jste pracovali po utkání v Pardubicích?

Dřív jsem třeba hodně slidoval, měl jsem široký postoj. Než jsem přišel do Liberce, měl jsem kolena skoro až u země, teď se snažím stát hodně na nohou a být v úzkém postoji. V bráně jsem tak vyšší, kdežto dříve jsem byl hodně roztažený, což mi bránilo v pohybu do stran. To je asi teď hlavní, snažím se být co nejdéle na nohou. Myslím, že se mi to teď daří a zlepšuju se.

Sníte o NHL?

Teď tohle v hlavě vůbec nemám, snažím se udělat co nejlepší sezonu v Liberci. Samozřejmě bych se rád dostal do Ameriky, ale extraliga je výborná soutěž a strašně si vážím toho, že dostávám prostor tady. Nesoustředím se na to a co přijde, to přijde.

