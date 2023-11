Machovský zkoušel vítěznou střelu, Vítkovicím stačila i remíza. Už jsem byl vyšťavený, řekl gólman

„Bylo to blízko i daleko zároveň. Bylo toho hodně, tlačili, byl jsem už vyšťavený a nedokázal jsem puk z kolen dostatečně zvednout. Směr to mělo dobrý, dojelo by to tam, ale chyběla razance,“ vykládal gólman Vítkovic po remíze, která znamenala postup Ostravanů do čtvrtfinále.