Je to čest a splnění snu, říká brankář Čech o svém velkém hokejovém angažmá

Už coby kluk si přál být hokejistou, jenže vzhledem k finančním možnostem rodiny mu táta s mámou sny o hokejovém chytání raději rozmluvili a dali na fotbal, kde stačilo „jen“ pořízení kopaček. Na „stará“ kolena si ale Petr Čech přece jen hokejovou touhu plní.

Začalo to už v roce 2014, kdy po 15 letech profesionální fotbalové kariéry hledal způsob, jak oživit svou přípravu i mimo hřiště. „Bylo to pořád dokola: posilovna, kolo, někdy tenis, samozřejmě fotbalový trénink. Já chtěl přípravu, aby mě to bavilo. A vrátil jsem se zpátky k hokeji. Je to výborné na kondici, sílu nohou, reakci. A taky to rozbije rutinu. To byl důvod, proč jsem skočil na led,“ popisoval v létě na exhibici v Litvínově.

Jenže Petr Čech nedokáže dělat něco jen tak. O chytání se tuze zajímal, je v pravidelném kontaktu s českými brankáři v NHL, zkoumá trendy. A tak se díky píli a tréninku z třetí nejvyšší soutěže v Británii teď prokousal až do té nejvyšší, když ho ve svém stavu nouze angažoval zmíněný Belfast.

„Je to samozřejmě splnění snu, jelikož se bavíme o týmu, který v minulé sezoně vyhrál treble, tedy všechny trofeje, a reprezentoval britský hokej velmi úspěšně v aktuálním ročníku Ligy mistrů. Na domácím ledě dokonce porazil i Pardubice, to je obrovský skalp. K postupu do play off Ligy mistrů chyběl Belfastu jediný bod, to ukazuje na kvalitu týmu. Je to pro mě obrovská čest, že jsem se k nim mohl připojit, byť krátkodobě,“ prohlásil Čech.

Foto: https://www.belfastgiants.com/ Petr Čech v dresu hokejového Belfastu.

Celé se to rozehrálo v neděli, kdy ho kontaktoval trenér Giants Adam Keef. „V pondělí se mi ozval s tím, jestli bych se k jeho týmu nepřipojil na výpomoc, jelikož mají problémy se zraněnými brankáři. Domluvili jsme se na mé výpomoci a pak se vyřešily formality. Do Belfastu jsem přiletěl v úterý večer, ve středu až pátek absolvuji s týmem tréninky a pak nás čeká nás odlet do Anglie,“ popisuje Čech.

O víkendu se celek představí v Sheffieldu a Manchesteru.