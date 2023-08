Kdy a jak koupit lístky na hokejové MS v Česku? Přinášíme odpovědi na klíčové otázky

Oficiální prodej začíná 10. října 2023 v 10 hodin. Ještě před tímto datem ale půjde přednostně do prodeje zhruba 20 procent vstupenek, ke kterým se dostanou šťastlivci z „losovačky". Do té se lze zaregistrovat do 15. září, přičemž už nyní organizátoři evidují 60 tisíc zájemců. Od 18. do 24. září se uskuteční losování výherců, kteří si budou moct zakoupit od 2. do 4. října až šest denních balíčků. Nevyužité kapacity vstupenek pak budou od 6. do 8. října nabídnuty všem registrovaným, tedy ještě před startem oficiálního prodeje.