Očekávaným stadionem, který nabídne potřebně turnajové zázemí, se v Praze stane vysočanská O2 arena. Ta dokáže navíc pojmout až 17 400 fanoušků. V Ostravě se počítá s kapacitou necelých 10 000 diváků, a to v prostředí Ostrava Arény, která je domovským stadionem klubu HC Vítkovice Ridera.

Ve druhé skupině, jež bude soupeřit v Ostravě, by proti sobě měly postupně nastoupit USA, Švédsko, Německo, Slovensko, Lotyšsko, Francie, Kazachstán a nováček z Polska.

Pořadatelská země má nárok na jednu výměnu ve finální podobě skupin, kterou se rozhodla využít. Avšak ne ve prospěch českého či slovenského týmu. Pořadatelé zažádali o výměnu celků Kanady a USA. Tým javorového listu tak nastoupí v Praze, USA se přesune do skupiny v Ostravě.

Diskuzi napříč (nejen) sportovním prostředím vzbudilo logo šampionátu, které pořadatelé představili 11. dubna 2023. Jeho hlavním motivem je symbol "usměvavého puku" nazvaného "pukotikon". Kompletní vizuál podtrhují národní barvy a slogan: "Srdce do hry". V anglickém překladu "Heart of the game".