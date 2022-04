Kladenský Filip se v oslabení opět trefil mezi betony: Překvapilo mě, že tam znovu bylo místo

Rytíři byli v úvodní části aktivnější, avšak velké šance nevyužili. Naopak hosté z ojedinělé příležitosti skórovali. Útočník čtvrté formace - junior Patrik Čermák - využil chyby v kladenské rozehrávce a z levého kruhu zamířil ke vzdálenější tyči. „Ale říkali jsme si, že nesmíme panikařit. Hráli jsme výborně hlavně do obrany a věřil jsem, že skóre otočíme," přiznal kladenský útočník Matyáš Filip.

A obrat se Středočechům opravdu podařil, a to v rozmezí 25. a 26. minuty. Šťastně srovnal svým prvním gólem v kladenském dresu Jakub Babka a poté se trefil v přesilovce Adam Kubík.

Rytíři mohli potvrdit skvělou druhou třetinu dalším gólem. Kyle Wood od modré čáry propálil Žukova mezi betony, ovšem hosté si vzali trenérskou vyzvu. Clonící Melka sice nestál v brankovišti a do kontaktu s gólmanem se dostal až poté, co puk prošel do branky, rozhodčí přesto gól neuznali. „Naštěstí jsme pořád vedli a dokázali si náskok pohlídat i tak," těšilo Filipa.