Bývalý sparťan šokoval! Na Rusko pěje jen ódy

„Ve Spartaku mám mnoho přátel, sešla se tu skvělá sestava, trenéři i další zaměstnanci klubu. Je to velký klub s bohatou historií. Jsem rád, že tu můžu být," pochvaloval si Čajkovský pro ruská média. I přesto, že Slováci působící v KHL mají zákaz reprezentovat, je si obránce jistý svým rozhodnutím. „Nabídky odjinud nepřipadaly v úvahu, chtěl jsem zůstat v Rusku,“ uvedl bývalý obránce Novosibirsku.

Kvůli svému působení v ruské nejvyšší soutěži přišel Čajkovský o účast na posledním světovém šampionátu v Rize. „Stejně jako čeští hráči z KHL jsme ani my nemohli na mistrovství hrát. To ale nemění nic na tom, že v Rusku žijí skvělí lidé. Já i moje rodina to tu milujeme," dodal Čajkovský. O přijetí ruského občanství podle svých slov zatím neuvažoval.