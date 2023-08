Hašek odpovídá Šulákovi: Kvůli Vaší práci v Rusku je život mé rodiny ve větším nebezpečí

„Nevím, co mají v hlavě ti, kteří hokej nikdy nehráli. O tom, co se honí hlavou Haškovi, to platí tím spíš," prohlásil Šulák na adresu Dominatora, jenž dlouhodobě zastává názor, že pokud ruští sportovci neodsoudí ruskou válku a zločiny, a nebudou podle toho i veřejně vystupovat, neměli by startovat v mezinárodních soutěžích ani příští rok na LOH v Paříži.