Šulák: Nevím, co se Haškovi honí hlavou. V Rusku se mi líbí, nikdo mi tam nedělá nic špatného

„Teď nemůžu nastupovat za český národní tým, když hraju v Rusku. Poslouchejte, jsem hokejista, líbí se mi tady. Chci hrát, chci dělat to, co umím, v kvalitní lize. Možná se to někomu nelíbí, ale co mám dělat?" odpovídá pelhřimovský rodák v rozhovoru pro server Match TV na dotaz, jestli kvůli angažmá v Rusku cítí ze své vlasti zvětšený tlak na svou osobu.

Dotyčné, kteří nechápou, proč tak učinil, se snaží přesvědčovat, že učinil správný krok. „Dělám to neustále. Říkám vám, že mi tady nikdo nedělá nic špatného, všechno mi vyhovuje. Prostě hraju hokej," tvrdí zadák, jenž Česko reprezentoval na loňských ZOH v Pekingu a třech světových šampionátech.

Příští rok v květnu by rád přidal čtvrtou účast. „Každý hráč by chtěl hrát na domácím mistrovství světa. Já chci taky. Jen s tím momentálně nemůžu nic dělat. Musím prostě přijmout situaci takovou, jaká je, a snažit se hrát za Avangard," prohlásil Šulák, jenž s Omskem podepsal kontrakt do roku 2025.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Libor Šulák bude nadále působit v KHL.

V poslední době řada legionářů působících v KHL zažádala o ruské občanství. I proto, že od nové sezony se v soutěži limit cizinců v týmu snížil z pěti na tři, což Šulák považuje za přísné pravidlo. Učinil tak i někdejší útočník Sparty Ostaf Safin, jenž je na zkoušce v Togliatti.

„Otázku (získání ruského) pasu jsem nestudoval. V každém případě jsem hrál za český národní tým, sportovní občanství nedostanu jen tak, takže nemá smysl o tom moc přemýšlet," prohlásil Šulák.

Na závěr rozhovoru pak Šulák obdržel demagogickou otázku, že „v Česku jsou hokejisti Jágr a Hašek, kteří působili v Rusku, ale někdejší brankář nyní na Rusko hází špínu, a jestli ostatní Češi uvažují jako Hašek, nebo jako Jágr." Navzdory tomu, že majitel kladenských Rytířů nikdy neprohlásil, že angažmá českých hokejistů v KHL schvaluje...