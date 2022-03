Čeljabinsk - Nižněkamsk 4:3 Čeljabinsk i díky českým hokejistům začal výhrou play off KHL

Útočníci Lukáš Sedlák, Tomáš Hyka a brankář Roman Will pomohli Čeljabinsku k vítěznému vstupu do play off Kontinentální hokejové ligy. Jejich tým porazil v úvodním čtvrtfinálovém utkání Nižněkamsk 4:3.

Článek Kvůli ruské vojenské invazi na Ukrajinu se rozhodli opustit soutěž první zahraniční hráči. Těsně před startem bojů o Gagarinův pohár rozvázal kanadský rodák reprezentující Bělorusko Geoff Platt smlouvu s Ufou a americký útočník Nick Shore skončil v Novosibirsku. Sedlák, který byl nejproduktivnějším českým hokejistou v nedohrané základní části, vyrovnal ve 49. minutě při vyloučení obránce Lukáše Kloka na 3:3. Necelé tři minuty před koncem český útočník asistoval u vítězné branky Nikity Těrtyšného. Hyka přispěl k vítězství dvěma nahrávkami. Will pochytal 21 střel. Na rozdíl od Čeljabinsku, který byl v době přerušení základní části kvůli koronaviru v čele KHL, neuspěl na úvod play off druhý tým tabulky Magnitogorsk. Metallurg prohrál doma s Barysem Nur-Sultan 2:3. Dvěma góly se o vítězství hostů zasloužil slovenský útočník Tomáš Jurčo. Čtvrtfinále play off KHL: Východní konference - 1. zápasy: Magnitogorsk - Barys Nur-Sultan 2:3 Čeljabinsk - Nižněkamsk 4:3 (Sedlák 1+1, Hyka 0+2 - Klok 0+1). Západní konference - 1. zápasy: 17:30 CSKA Moskva - Jaroslavl.

